Потік біженців з Донбасу може завадити Україні отримати безвізовий режим з ЄС – експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко на прес-конференції в Києві.

“Питання ставленні біженців з Донбасу, які зараз розміщуються на всій території України, буде серйозним індикатором, хоча офіційно у попередніх оціночних документах ЄС - це питання не фігурувало, оскільки виникло несподівано”, - сказав Сушко.

За його словами, якщо кількість потенційних біженців з країни є великою, то значно важче переконати Європейський Союз в необхідності надання безвізового режиму.

На його переконання, зараз ситуація в Україні не є критичною в цьому питанні.

“Ця ситуація не стане критичною, якщо українській стороні вдасться довести міжнародним партнерам, що вона створила на своїй території достатні умови для біженців із зони конфлікту”, - сказав Сушко.

Читайте такожЕксперт: Росія заважає Україні отримати безвізовий режимВін нагадав, що Верховна Рада України ухвалила закон про тимчасово переміщених осіб, і це дало змогу державі констатувати той факт, хоча Україна має регіональний конфлікт і певну територію, де людям загрожує небезпека, але ці люди можуть знайти безпеку на іншій території України.

“Якщо це не буде доведено, тоді про безвізовий режим можна не мріяти”, - додав Сушко.