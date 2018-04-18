Вибухає чергова партія прокремлівських консервів в Україні - Розенко прокоментував створення помісної церкви
Уряд, незважаючи на крики "промосковських агентів", буде робити все можливе для створення Єдиної помісної православної української церкви.
Читайте такожПіар у передвиборний рік: дипломат пояснив "церковну" ініціативу Порошенка
Про це віце-прем'єр Павло Розенко написав на сторінці у соцмережі. Він зазначив, що із задоволенням спостерігає за реакцією проросійських сил на ідею створення Єдиної української православної церкви.
"На це можна дивитися довго і з великим задоволенням! На те, як вибухає чергова партія прокремлівських консервів в Україні. На те, як бризкає слина з рота промосковських агентів, які заволали єдиним хором і за загальними темниками: "Україна – світська держава", "церква відокремлена від держави", "нас відволікають від важкої економічної та соціальної ситуації в країні", "краще б дорогами зайнялися" і т. д і т. п", – написав він.
Віце-прем'єр зазначив, що вперше в історії української незалежності завдяки наполегливості президента Петра Порошенка країна отримала шанс на створення Єдиної помісної православної української церкви.
"Ми повинні використати цей історичний шанс. І зробити ще один крок для зміцнення своєї незалежності, зробити ще один гігантський ривок від московської імперії до цивілізованого європейського співтовариства. Тому, друзі, і пенсії будемо піднімати, і зарплату підвищувати, і належний рівень життя українцям забезпечувати, і займатися дорогами, і робити все, що в наших силах, щодо створення Єдиної помісної православної української церкви", – підсумував Розенко.