На Львівщині священника позбавили сану за розголошення сповіді (відео)

Священник запевняє, що сповіді не розповідав, а лише озвучив загальновідомий факт.

На Львівщині священника греко-католицької церкви позбавили сану за розголошення сповіді.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Чотири роки тривало розслідування, у процесі задіяли навіть священнослужителів із Ватикану. Сам колишній священик вини за собою не відчуває.

"Про гріхи Івана Федуніва чотири роки тому дізналося все село. Якось у Народному домі люди зорганізували збори. Був присутній і тодішній ігумен храму. Каже, між ним та панотцем виникла суперечка. І священик, мовляв, не стримався й розбовкав сповідь. Після цього бажання сповідатись у чоловіка зникло", - йдеться у сюжеті.

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«Про цей гріх знали всі люди. То не було таємницею. Якшо знали всі люди, то яка може бути сповідь. Він ображав мою дружину в народному домі, я йому сказав пару слів, подивіться на себе, скільки у вас було коханок», – виправдовується священник.

Стрийська єпархія вирішила позбавити отця Івана Сивака сану. Сповідь скількох вірян була розголошена, у єпархії не розповідають, бо це також таємниця. А от колишній отець Іван Сивак уже найняв адвоката. Хоче, щоб єпархія та Ватикан переглянули своє рішення.

Раніше у Запоріжжі священика Московського патріархату - Ігоря Савву - позбавили парафії через проукраїнську позицію.