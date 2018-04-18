Кривава ДТП у Кривому Розі: кількість жертв зросла - постраждалий чоловік помер у лікарні

Сьогодні близько 10.00 у лікарні помер 47-річний чоловік.

У Кривому Розі Дніпропетровської області кількість загиблих у ДТП, яка сталася 17 квітня, зросла до дев’яти осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник завідувача приймальним відділенням лікарні №2 Володимир Степанов.

За його словами, сьогодні близько 10.00 у лікарні №2 Кривого Рогу від отриманих травм помер 47-річний чоловік.

Степанов додав, що чоловік помер у реанімації після оперативного втручання. У постраждалого були забої голови, переломи ребер, травма легень.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса, який перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 людей загинули, 21 особа постраждала. До лікарні було госпіталізовано 15 людей.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП.