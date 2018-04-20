Названі переможці дитячої олімпіади «Фінансовий геній» в Україні

«ПриватБанк» визначив переможців дитячої олімпіади з фінансової грамотності «Фінансовий геній».

Найбільший державний банк України «ПриватБанк» оголосив переможців дитячої олімпіади з фінансової грамотності «Фінансовий геній», яка проводиться банком шостий рік поспіль в рамках національної освітньої програми для дітей «Юніорбанк»

Як передає кореспондент УНІАН, переможці були визначені у трьох вікових категоріях від 14 до 17 років, від 11 до 13 років та від 6 до 10 років.

Головний приз - 50 тисяч гривень отримав переможець у старшій категорії - шістнадцятирічний Корж Володимир з Шостки.

«Сьогодні у творчому завданні було представлення банку майбутнього. Моя ідея - це створення мобільного відділення в сільській місцевості», - сказав Володимир.

Відповідаючи на питання, куди він витратить гроші, переможець олімпіади зазначив, що планує витратити їх на навчання, щоб стати льотчиком цивільної авіації.

За даними організатора заходу, представника «Приватбанку» загальний призовий фонд олімпіади склав понад 100 тисяч гривень.

«Вже шостий рік поспіль ми проводимо олімпіаду для дітей з усіх куточків України. Олімпіада називається "Фінансовий геній". На цих змаганнях діти проявляють свої навички, показують свої знання в сфері фінансової грамотності. Діти протягом трьох тижнів здавали тести, проходили дистанційний курс. Сьогодні з 4000 дітей до Києва на фінал змагань приїхали 60 дітей трьох вікових категорій», - розповіла керівник напрямку «Юніорбанк» «Приватбанку» Анна Павлова.

Вона зазначила, що «ПриватБанк» займається напрямком «Юніорбанк» вже більше дев'яти років і на сьогодні через цей напрямок пройшло вже понад 600 тисяч учасників. Представник банку підкреслила, що діти, які пройшли школу «Юніорбанку» надалі виявляють себе як фінансово грамотні і дисципліновані клієнти.

У свою чергу, присутній на заході директор департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України Юрій Гелетій зазначив, що міністерство активно підтримує програму «Приватбанку», оскільки фінансова грамотність є одним з головних компонентів комплексної Стратегії розвитку банківської системи 2020.

«Ми раді, що найбільший банк державного сектору економіки виступив одним з ініціаторів всеукраїнської олімпіади "Фінансовий геній". Я вважаю, що ті діти, які долучилися до цієї ініціативи - це майбутнє економіки України, бізнесу», - сказав чиновник.

На його думку, діти-учасники олімпіади «Фінансовий геній» через 10-20 років стануть фронтменами фінансової системи України.

Голова управління стратегії реформування банківської системи Національного банку України Михайло Видякин, також присутній на нагородженні переможців, зазначив, що НБУ активно приймає участь у різних заходах по підвищенню фінансової грамотності.

«Ще зі школи повинні бути в програмі предмети стосовно різних аспектів фінансів, адже вони проникають у всі сфери життя. «Юніорбанк» дозволяє дітям вийти за межі шкільної програми, дізнатися більше про сфері фінансів плюс проявити свою креативність», - сказав він.

Видякин згадав одну з презентацій, в ході якої учасник олімпіади розповідав про банк майбутнього - без відділень і паперів. За словами чиновника він також думає, що за таким баченням банківської системи майбутнє і це обнадіює його, як стратега.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (р. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Головним беніфіціаром банку є держава.