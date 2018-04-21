У Москві остаточно знищили Бібліотеку української літератури (фото)

Де-факто заклад припинив роботу ще рік тому і залишалася лише вивіска. Частина фондів було відправлено в Бібліотеку іноземної літератури, частину викинули.

У Москві завершили знищення Бібліотеки української літератури.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, цього тижня з будівлі, де раніше містилася бібліотека, зникла вивіска.

Коли саме зняли вивіску, не зрозуміло, але, за словами колишніх співробітників, ще тиждень тому на будинку за адресою Трифоновська, 61 був напис: «Бібліотека української літератури».

Крім того, заблоковано сайт бібліотеки. При спробі зайти на сайт за адресою mosbul.ru з'являється напис: «Вибачте, але наразі сайт закритий на реконструкцію».

За даними УНІАН, будівлю бібліотеки передано Департаменту спорту російської столиці, де буде розміщено Центр розвитку туризму Москви.

Разом з тим, як повідомив адвокат Іван Павлов, який представляє інтереси колишнього директора бібліотеки Наталії Шариної, 24 квітня Мосміськсуд о 15.00 продовжить розглядати апеляцію захисту на вирок Шариної, обвинувачуваної у розтраті грошей і розповсюдженні екстремістської літератури. На наступному засіданні очікується виступ державного обвинувача і самої Шариної.

Де-факто бібліотека припинила свою роботу ще рік тому і залишалася лише вивіска. Частину фондів закладу було відправлено в Бібліотеку іноземної літератури, частину викинули.

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Як повідомив один із співробітників бібліотеки, після репресій проти бібліотеки, засудження Шариної, розшуку слідчими читачів за інтерес до «екстремістської» і «націоналістичної» літератури до читальних залів перестали заходити відвідувачі. Останніх двох бібліотекарів звільнили 1 березня цього року.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук провели вдома у Шариної.

5 червня 2017 року Міщанський райсуд Москви засудив Шарину до 4 років ув'язнення умовно. Її звинуватили в розповсюдженні екстремістської літератури, «яка закликає до ненависті і ворожнечі», а також у розтраті бюджетних коштів. Захист Шариної оскаржив вирок.

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що Шарина стала жертвою судового свавілля, а винесений вирок демонструє цілковите презирство російської судової системи до принципу верховенства права.