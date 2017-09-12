З Бібліотеки української літератури у Москві вивезли книжки, персонал скорочують. Про це УНІАН повідомили співробітники бібліотеки.

Читайте такожАдвокат оскаржив вирок екс-директору Бібліотеки української літератури в Москві«Наразі в бібліотеці залишилася періодика, автореферати та дисертації. Більшість книжок відправлено в Бібліотеку іноземної літератури», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, триває скорочення персоналу, і на сьогодні залишився лише один співробітник на посаді «бібліотекар». «Хтось пішов, когось «пішли», когось скоротили. Колектив розігнали», - додав він.

Після репресій проти бібліотеки, засудження колишнього директора Наталії Шаріної, розшуку слідчими читачів за цікавість до «екстремістської» та «націоналістичної» літератури до читальні перестали заходити відвідувачі, сказав співробітник бібліотеки.

Він зауважив, що залишилось дочекатись, коли демонтують вивіску, де вказано «Бібліотека української літератури».

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук провели вдома в Шаріної.

5 червня Міщанський районний суд Москви засудив Шаріну до 4 років ув'язнення умовно. Її обвинуватили у розповсюдженні екстремістської літератури, що «закликає до ненависті і ворожнечі», а також у розтраті бюджетних коштів.

Захист Шаріної оскаржив вирок.

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що Шаріна стала жертвою судового свавілля, а ухвалений вирок демонструє повне презирство російської судової системи до принципу верховенства права.