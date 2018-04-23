На адмінкордоні з окупованим Кримом затримали довірену особу Путіна

Затримана особа брала участь у підготовці незаконного проведення виборів президента РФ на окупованій території.

На контрольному пункті «Чонгар» СБУ затримала громадянку України, яка незаконно організувала та проводила на тимчасово окупованій території Криму збір підписів на підтримку висунення Володимира Путіна у президенти РФ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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«Сьогодні на КПВВ «Чонгар» в рамках кримінального провадження за фактом вчинення державної зради, Головним управлінням СБУв АР Крим та м. Севастополі (з місцем дислокації у м. Херсон) за процесуального керівництва прокуратури АР Крим затримано громадянку України, яка діючи в інтересах Російської Федерації, а також неурядової всеросійської громадської організації «Волонтеры Победы», будучи довіреною особою кандидата в Президенти Російської Федерації Путіна В.В., незаконно організувала та проводила на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь збір підписів на підтримку висунення Путіна В.В. кандидатом на пост Президента Російської Федерації на виборах 2018 року», - вказано у повідомленні.

Луценко зазначив, що згідно російського законодавства, збір підписів на підтримку висунення кандидата є офіційною та обов’язковою процедурою підготовки до виборів президента РФ.

«Таким чином, дана громадянка України, беручи участь в офіційній процедурі підготовки до незаконного проведення на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь виборів президента РФ, надала сприяння Російській Федерації та неурядовій всеросійській громадській організації «Волонтеры Победы» у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості», - вказав генпрокурор.

Наразі затриманій готується повідомлення про підозру та проводяться інші необхідні слідчі і процесуальні дії.

Раніше президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект № 8297 «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо удосконалення окремих положень», яким пропонується позбавляти українського громадянства за участь у "виборах" в окупованому Росією Криму.