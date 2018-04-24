Свідок кривавої ДТП у Харкові: Зайцева їхала швидко, точно горів не зелений

17-річний Олексій Шапошников був одним з тих, хто піднімав Lexus, який перекинувся.

17-річний свідок страшної аварії в центрі Харкова розповів, що Lexus Олени Зайцевої їхав швидко й не на зелений сигнал світлофора.

Про це Олексій Шапошников повідомив під час сьогоднішнього засідання суду, передає NewsRoom.

"Перед тим, що трапилося, я йшов у бік Сумської. Побачив, що швидко їде машина, при цьому точно не горів зелений. Touareg на Бурсацькому узвозі починав рухатися на жовтий", - розповів підліток.

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За словами хлопця, сам момент удару він не бачив і не чув звукових сигналів, які нібито подавала Зайцева. Орієнтовну швидкість автомобіля свідок оцінив як 100 кілометрів на годину. Після того, що сталося, підліток разом з кількома очевидцями підбіг до автомобіля Lexus й допоміг перевернути його.

Крім того, на сьогоднішньому судовому засіданні виступив ще один свідок - контролер торгового комплексу Жан Мінасян. Хлопець розповів, що не бачив моменту зіткнення, але виразно чув звуковий сигнал. Разом з тим очевидець не зміг вказати, хто з водіїв його подавав.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.