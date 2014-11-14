На Прикарпатті вибрали головну новорічну ялинку України (фото, відео)

Лісники "зупинилися" на ялиці білій, ідеться в сюжеті ТСН. Її хвоя довго не осипається, тож дерево залишатиметься красивим упродовж усіх новорічно-різдвяних свят.

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Обрана ялинка рівна, пухнаста, заввишки24 м. Її вік - 80 років.

Зрубати ялинку лісники планують на початку грудня – аби вже 19-го числа її урочисто запалили в Києві.

Після торішніх трагічних подій на Майдані цього року головну новорічну ялинку країни вирішили встановити на Софійській площі столиці.

Тим часом у Києві презентували програму заходів на новорічно-різдвяні свята. У цьому році буде максимум Святих Миколаїв і мінімум Дідів Морозів та Санта-Клаусів.