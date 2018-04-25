Наслідуючи Кім Чен Ина: в окупованому Донецьку бюджетників змусили викласти з паперу гігантський портрет Захарченка (фото)

Щоб викласти портрет бойовика, на стадіоні зібрали 900 осіб.

В окупованому Донецьку бюджетників змусили викласти з паперу гігантський портрет ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

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Відповідне фото опублікував у своєму Facebook журналіст Денис Казанський.

"У Донецьку до свят на стадіоні "Олімпійський" бюджетників дресирують викладати з аркушів паперу портрет Захарченко. Наш Кім Чен Ин!", - написав журналіст.

У підписі до фото зазначено, що аби викласти портрет бойовика, на стадіоні зібрали 900 осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі висміяли дивне фото з магазину в Луганську. Як вказує інформація на ціннику, товар "Апельсини Єгипет" був зроблений в "ЛНР".