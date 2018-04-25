Наслідуючи Кім Чен Ина: в окупованому Донецьку бюджетників змусили викласти з паперу гігантський портрет Захарченка (фото)
10:17, 25 квітня 2018Суспільство
620 0
Щоб викласти портрет бойовика, на стадіоні зібрали 900 осіб.
Бойовики готуються до свят, зганяючи на стадіон людей / Facebook журналіст Денис Казанський
В окупованому Донецьку бюджетників змусили викласти з паперу гігантський портрет ватажка бойовиків Олександра Захарченка.
Читайте такожЧерговий прокол росТБ: кадри з фільму видали за доказ інсценування хіматаки в Сирії (фото)
Відповідне фото опублікував у своєму Facebook журналіст Денис Казанський.
"У Донецьку до свят на стадіоні "Олімпійський" бюджетників дресирують викладати з аркушів паперу портрет Захарченко. Наш Кім Чен Ин!", - написав журналіст.
У підписі до фото зазначено, що аби викласти портрет бойовика, на стадіоні зібрали 900 осіб.
Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі висміяли дивне фото з магазину в Луганську. Як вказує інформація на ціннику, товар "Апельсини Єгипет" був зроблений в "ЛНР".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter