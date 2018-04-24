"Зроблено в "ЛНР": в мережі сміються з дивного фото із магазину в Луганську
В одному з магазинів окупованого Луганська виявили апельсини з кумедним цінником. Сам товар називається "Апельсини Єгипет", однак на ціннику зазначено, що вони "зроблені "ЛНР".
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Знімок опублікував користувач з ніком "ЛНР (Коливано-Бджолария)" на сторінці в Twitter.
Коментаторів така невідповідність сильно розсмішила. "Єгипетські терикони знаєте? Теж Луганськ", "Садівники Єгипту попросили допомогу в експертів "ЛНР" у вирощуванні апельсинів", "Питання про те,хто побудував піраміди знято", "Після виснажливого плавання Каїр і його околиці прибилися до рідної гавані", - пишуть вони в коментарях.
Як повідомляв УНІАН, раніше РосТБ видало кадри обстрілу Луганська за атаку на Сирію.