Прокуратура відкрила справу за напад на журналістів програми "Гроші" біля будинку Данилюка під Києвом

Під час зйомки фасаду будинку міністра фінансів на журналістів напали охоронці будинку, а потім голова елітного містечка намагався збити оператора позашляховиком.

Бориспільська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження після нападу на журналістів програми "Гроші", коли ті проводили зйомку помешкання міністра фінансів України Олександра Данилюка.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"У суботу, 21 квітня, в Бориспільському районі журналістам телеканалу «1+1» директор садового товариства перешкоджав проводити зйомку. За вказаним фактом Бориспільським ВП ГУ НП в Київській області внесено відомості до журналу єдиного обліку", - йдеться в повідомленні.

Після того, як прокуратура встановила, що поліція не відкрила кримінальне провадження після внесення відомостей до журналу єдиного обліку та не починала розслідування, Бориспільська місцева прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171(перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі повідомили, що керівництво місцевої прокуратури взяло на особистий контроль дане досудове розслідування.

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Як заявили УНІАН у прес-службі "1+1", перешкоджання діяльності було здійснено щодо журналістів програми "Гроші" під час розслідування, в рамках якого проводили зйомки елітної нерухомості міністра фінансів України Олександра Данилюка - котеджу у приватному містечку «Царське село» під Києвом. У цьому місці, за даними прес-служби, мешкає міністр, поки його родичі перебувають за кордоном.

"Журналістська група проводила відеофіксацію, знаходячись на території, вільній для відвідування громадськостю та не заходячи на приватну територію власника. Щойно журналісти почали знімати з тротуару фасад будинку на телефон, на них напали особи, що представилися охоронцями", - повідомили в "1+1".

За даними прес-служби, "охоронці" почали забороняти зйомку, намагались вибити телефон з рук кореспондента, а згодом нібито голова елітного містечка схопив оператора та душив його. При цьому тричі намагався збити його позашляховиком.

За інформацією прес-служби "1+1", співробітники каналу пояснювали охоронцям, що є журналістами, а також показували відповідне посвідчення чоловіку, що представився головою містечка.

"Редакція програми «Гроші» розцінює цю подію як замах на життя журналістів та перешкоджання їх законній професійній діяльності. З цього приводу одразу після інциденту журналісти звернулись в поліцію. Співробітники «Грошей» подали заяву в поліцію на підставі статті 171 Кримінального кодексу України про перешкоджання журналістської діяльності", - пояснили в "1+1".

Нагадаємо, днями було опубліковано інформацію про те, що міністр фінансів України Олександр Данилюк у 2017 році придбав у Лондоні квартиру за 766 тис. фунтів стерлінгів (28,8 млн грн), проте не вказав її у своїй декларації. Офіційних коштів на придбання цієї нерухомості чиновник не мав.