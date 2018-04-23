На журналістів програми «Гроші» напали під час зйомки заміського будинку Данилюка

Щойно журналісти почали знімати будинок на телефон, на них напали - намагалися відібрати у знімальної групи відео та навіть душити.

На журналістів програми «Гроші», які знімали котедж міністра фінансів Олександра Данилюка у приватному містечку «Царське село» під Києвом, скоїли напад.

Днями українців сколихнула новина про розкішну квартиру за 775 тисяч фунтів міністра фінансів України Олександра Данилюка у Лондоні, яку він намагався приховати та не вказав у своїй декларації, що є прямим порушенням законодавства.

Читайте такожУ міністра фінансів Данилюка знайшли таємну квартиру в Лондоні

Журналісти програми «Гроші» каналу «1+1» вирушили до іншого об’єкту елітної нерухомості чиновника – котеджу у приватному містечку «Царське село» під Києвом, де мешкає сам Олександр Олександрович, поки його родичі перебувають закордоном.

Щойно журналісти почали знімати будинок на телефон, на них напали, стали забороняти зйомку, намагалися відібрати відео у знімальної групи «Гроші» та навіть душити, а потім збити позашляховиком оператора програми, аби тільки українці не побачили розкішне житло держслужбовця.

Проте «Грошам» все ж таки вдалося зняти ексклюзивні кадри елітного будинку міністра під Києвом, які вже сьогодні можна буде побачити у новому випуску «Грошей» о 22:15 на каналі «1+1».

Співробітники «Грошей» подали заяву в поліцію на підставі статті 171 Кримінального кодексу України про перешкоджання журналістської діяльності.

Нагадаємо, днями було опубліковано інформацію про те, що міністр фінансів України Олександр Данилюк у 2017 році придбав у Лондоні квартиру за 766 тис. фунтів стерлінгів (28,8 млн грн), проте не вказав її у своїй декларації. Офіційних коштів на придбання цієї нерухомості чиновник не мав.