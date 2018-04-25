Одеська поліція напередодні річниці трагедії 2 травня перейде на посилений режим роботи

2 травня в Одесі буде тимчасове обмеження дорожнього руху, також на вулицях міста працюватиме кінологічна та вибухотехнічна служби.

В Одесі поліція з 28 квітня переходить на посилений режим роботи.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, про це начальник регіонального главку Нацполіції заявив сьогодні в ході круглого столу «Громадська безпека і реалізація права громадян на мирні збори».

Головін повідомив, що з 28 квітня, у зв'язку з великою кількістю вихідних днів, Одеський гарнізон поліції переходить на посилений режим несення служби. Також 2 травня в Одесі діятимуть обмеження руху і фільтраційні заходи.

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«З 28 квітня Одеський гарнізон поліції переводиться на посилений режим роботи, щоб забезпечити порядок і забезпечити безпеку в місті. Більш як 1 тис. правоохоронців нестимуть службу 1 і 2 травня. Прошу не забувати, що це вихідні дні, тому особливу увагу ми повинні звернути на масові зібрання людей», - сказав Головін.

Він зазначив, що 2 травня в Одесі буде тимчасове обмеження дорожнього руху. Також на вулицях міста працюватиме кінологічна та вибухотехнічна служби.

За його словами, поліція врахувала всі недоліки і зауваження попередніх років, коли було багато негативної критики одеситів, пов'язаної саме з обмеженням руху і фільтраційними заходами.

«Ми врахували зауваження жителів нашого міста. І хочу зазначити, що максимально забезпечити безпеку і порядок в Одесі ми зможемо тільки спільними зусиллями», - сказав Головін.

Нагадаємо, в Одесі 2 травня проходять масові акції, присвячені річниці подій 2014 року.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.