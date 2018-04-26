Річниця з дня трагедії на Чорнобильській АЕС: в місті-примарі Прип'ять запалили 32 свічки (відео)

Свічки символізують час, що минув з моменту трагедії. Організатори акції кажуть, що таким чином змогли на мить "оживити" місто, до якого вже навряд чи колись повернеться життя.

В місті-примарі Прип'яті сьогодні, 26 квітня, вночі запалали свічки. Опівночі на центральній площі Прип'яті зібралися колишні жителі міста та працівники зони відчуження.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Рівно о 1:24 - саме тоді, 32 роки тому стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції - люди запалили 32 свічки. Вони символізують час, що минув з моменту трагедії. Відразу після - більше сотні свічок запалилися і в вікнах будинків навколо площі, зокрема у готелі, палаці культури і в кількох колишніх житлових будинках.

ВІДЕО: Facebook Сергій Мархель

Організатори акції кажуть, що таким чином змогли на мить "оживити" місто, до якого вже навряд чи колись повернеться життя.

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook з нагоди річниці Чорнобильської трагедії.

«Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року. Чорнобиль назавжди залишиться незагоєною раною на серці країни, на серцях мільйонів людей…», - наголосив Порошенко.

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«І сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна Чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін», - додав він.

Як повідомлялося, що рівень радіаційної безпеки в зоні відчуження Чорнобильської АЕС істотно підвищується.