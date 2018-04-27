Залишив дитину без матері і вів розгульне життя: у Миколаєві "хворому" винуватцю смертельної ДТП висунули нову підозру (відео)

Зухвалий винуватець смертельної ДТП семирічної давнини не заплатив відшкодування родині загиблої, і при цьому не приховував свій розгульний спосіб життя.

У Миколаєві поліція оголосила підозру чоловіку, який сім років тому на авто збив молоду жінку. Про це повідомляє ТСН.

Олексій Казиміров за кермом «Мерседеса» на пішохідному переході збив жінку і втік з місця злочину. Тоді його засудили до шести років ув’язнення. Утім, за ґратами він пробув лише кілька місяців. На підставі довідок, які надали родичі, що він має неоперабельну пухлину мозку і має постійно перебувати в лікарні, – відпустили на свободу. Та у лікарні Казимірова ніхто так і не бачив.

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Натомість він не раз був поміченим у розважальних закладах та за кермом дорогих автомобілів. До того ж напідпитку. При цьому, за весь цей час Казиміров, так і не виплатив моральну шкоду в 250 тисяч гривень рідним загиблої дівчини, в якої залишилася маленька донька.

За зухвале невиконання саме цього рішення суду, поліція і оголосила Казимірову про підозру. "Казиміров демонстрував своїм способом життя, що він має можливість відшкодувати, але категорично відмовлявся відшкодовувати збитки. Неодноразово ця особа управляла транспортними засобами високого класу, зупинявся поліцейськими, перебував неодноразово у стані наркотичного та алкогольного спяніння", - заявив в.о. начальника ГУНП в Миколаївській області Іван Вигівський.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові винесли вирок у гучній справі 18-річного хлопця, який на смерть збив пішохода.