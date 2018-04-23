Суд Харкова виніс вирок у гучній справі 18-річного хлопця, який на смерть збив пішохода (відео)

Крім вироку, суд також постановив на три роки позбавити його права керування транспортними засобами.

У Харкові до трьох років в’язниці засудили Тиграна Енгібаряна, який у січні цього року на автомобілі Toyota на пішохідному переході на смерть збив 17-річного юнака.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 23 квітня.

За відомостями прокуратури, крім трьох років ув’язнення, Енгібарян за рішенням суду позбавлений права керування транспортними засобами на три роки.

До вступу вироку в законну силу засуджений перебуватиме під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Харкові на Салтівському шосе водій автомобіля Toyota смертельно травмував 17-річного пішохода та втік з місця пригоди.

Згодом поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні ДТП. 18 січня його взяли під варту.