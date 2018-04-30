"Час пішов на години": в’язень окупантів Абдуллаєв перебуває у критичному стані

13:03, 30 квітня 2018
Суспільство
602 0
Ілюстрація / REUTERS

Про це у Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

Читайте такожРосійські окупанти відпустили 7 кримських татарок, затриманих на адмінкордоні

«В СІЗО Сімферополя в критичному стані перебуває незаконно затриманий Узеїр Абдуллаєв. Час пішов на години. Вимагаємо допустити українських лікарів», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2016 року російські силовики в анексованому Криму після обшуків затримали та заарештували активістів кримськотатарської спільноти: Узеїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Еміля Джемадінова й Рустема Ісмаілова. Їх звинуватили в участі у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Крим#окупанти