"Час пішов на години": в’язень окупантів Абдуллаєв перебуває у критичному стані

У Міністерстві закордонних справ вимагають допустити до Узеїра Абдуллаєва українських лікарів.

Фігурант так званої «справи Хізб ут-Тахрір» Узеїр Абдуллаєв перебуває у критичному стані у сімферопольському СІЗО.

Про це у Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

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«В СІЗО Сімферополя в критичному стані перебуває незаконно затриманий Узеїр Абдуллаєв. Час пішов на години. Вимагаємо допустити українських лікарів», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2016 року російські силовики в анексованому Криму після обшуків затримали та заарештували активістів кримськотатарської спільноти: Узеїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Еміля Джемадінова й Рустема Ісмаілова. Їх звинуватили в участі у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».