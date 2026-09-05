Атака Росії на Хмельницький: у місті є поранені та руйнування (фото)

Уламки російського дрона впали на термінал "Нової пошти". Сама будівля терміналу зазнала значних руйнувань.

У другій половині дня росіяни атакували дронами Хмельницьку область. Внаслідок падіння уламків безпілотника постраждали семеро людей, серед яких одна неповнолітня.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. "Четверо постраждалих госпіталізовані. Один чоловік перебуває у важкому стані із закритою черепно-мозковою травмою. Ще троє людей мають уламкові та уламково-різані поранення плеча й передпліччя, а також травму ока. Є люди у шоковому стані", - деталізував він.

Щодо руйнувань у місті, за даними Тюріна, внаслідок падіння БпЛА є значні руйнування житлового будинку.

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"В одному з під’їздів зруйновано сходи та перекриття. Також пошкоджено системи водо- та газопостачання", - сказав голова ОВА.

Тюрін додав, що на місці працюють вибухотехніки, рятувальники ДСНС розбирають завали, правоохоронці забезпечують доступ мешканців до квартир у чотирьох під’їздах будинку.

За даними місцевих пабліків, уламки російського дрона впали на термінал "Нової пошти". Сама будівля терміналу зазнала значних руйнувань.

Удари росіян по Україні

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 серпня внаслідок російського удару у Бучанському районі Київської області, виникла пожежа з подальшою детонацією.

Пізніше з'явились дані, що на підприємстві у селі Мила Бучанського району Київської області внаслідок російської атаки, яка призвела до детонації, були загиблі та поранені.

А вчора вдень російський дрон вдарив у будівлю СБУ у центрі Києва на вулиці Володимирській. Влучання сталося у кабінет тимчасового виконувача обов’язків керівника СБУ Олександра Поклада. За припущенням радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія (Флеш) Бескрестнова, "Шахед" на будівлю СБУ наводив російський агент у Києві.

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