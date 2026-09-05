Альянс не терпітиме гібридних атак проти країн-членів, – посол США при НАТО

За словами Вітакера, мішенню атак можуть стати об’єкти критичної інфраструктури.

Члени НАТО не повинні терпіти навмисні дії в рамках гібридної війни, а Сполучені Штати підтримуватимуть країни Альянсу, які стикаються з такими інцидентами. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє Reuters.

Вітакер заявив, що спроба атаки безпілотника минулого місяця на аеропорт у німецькому Лейпцигу, відповідальність за яку Берлін поклав на Росію, була більш тривожною, ніж інші нещодавні інциденти, з якими стикалися країни НАТО через російські безпілотники, що атакують Україну та відхиляються від курсу.

"Крім того, є те, що я б назвав більш тривожними гібридними діями, як-от ті, що ми бачили в Лейпцигу, або ті, що ми бачили в Польщі", – сказав Вітакер, виступаючи в кулуарах бізнес-конференції в Італії.

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Він наголосив, що члени НАТО повинні бути готовими, пильними, а також давати чіткий сигнал, коли стикаються з подібними інцидентами.

"Якщо нам вдасться встановити, хто це робить – як це зробила Німеччина – ми обов’язково чітко дамо зрозуміти, що це неприпустимо і що ми цього не терпітимемо", – зауважив Вітакер.

Він додав, що об’єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичні об’єкти, можуть стати мішенню атак і тому повинні перебувати під наглядом національних органів влади.

За його словами, основна відповідальність за реагування на ці виклики лежить на окремих країнах, але Сполучені Штати підтримують їх, коли вони стикаються з такими діями.

Посилення гібридних атак проти Європи

Раніше агентство Bloomberg писало про те, що Росія розширює кампанію гібридних атак проти країн, що постачають Україні зброю та гроші. Зазначалося, що по всій Європі зростає напруженість через кібератаки, озброєні дрони та загадкові випадки підпалів, тоді як війна в Україні триває.

Видання The Guardian також писало, що диверсії РФ по всій Європі знову набирають обертів. Наголошувалося, що європейські уряди постали перед питанням, як змусити Москву понести реальні наслідки за атаки, які навмисно залишаються нижче порогу звичайної війни.

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