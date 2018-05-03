Поліція кваліфікувала вчорашній напад на "кіборга" в Києві як хуліганство

Особам, які здійснили напад на учасника оборони Донецького аеропорту, загрожує до семи років позбавлення волі.

За фактом нападу на учасника АТО вчора в Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної поліції, у результаті конфлікту з невідомими потерпілий отримав колото-різане поранення у спину.

«Вчора близько 20-ї години до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Костянтинівській відбулася бійка. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомила т.в.о. начальника Подільського управління поліції Наталія Зіненко, чоловік проходив по вулиці та відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців та двох дівчат, які були одягнені у маски. Зловмисники накинулися на чоловіка, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення в спину.

Потерпілого госпіталізували, йому надано необхідну допомогу. Згодом із ним поспілкувалися правоохоронці.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Особам, причетним до вчинення правопорушення, загрожує до семи років позбавлення волі.

Працівники поліції опитали свідків та очевидців події, а також переглянули відео з камер спостереження.

Наразі правоохоронці розшукують нападників.

Поліція оприлюднила записи з камер, на яких зафіксовані особи, що можуть бути причетні до скоєння правопорушення. Поліція закликає громадян повідомити за номером 102, якщо вони знають осіб з відео, мають інформацію про них або їх місцезнаходження.

Користувачі у соцмережах повідомляли про напад на учасника АТО Дмитра Вербича, який захищав Донецький аеропорт.