Прикордонники не пустили до України пропагандистів Кремля, що їхали «висвітлювати» річницю трагедії в Одесі

Прихильників «Русского мира» з Італії та Чехії вислали з аеропорту «Бориспіль» зворотніми рейсами.

Першого травня Державна прикордонна служба не допустила в’їзду до України трьох вороже налаштованих осіб – громадян Італії, Чехії та РФ. Усі вони прямували в Україну «висвітлювати» події другого травня в Одесі.

Читайте такожРічниця трагедії 2 травня: поліція передала СБУ справу затриманого у центрі Одеси з гранатою

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, громадян Італії та Чехії не пропустили через кордон в аеропорту «Бориспіль» на підставі інформації, яка надійшла від інших правоохоронних органів. Вказані особи, як зазначається, хибно висвітлювали події, які відбувалися в Україні протягом останніх років.

«Зокрема громадянин Італії під виглядом фотографа свого часу перебував на території окупованого Донбасу та неодноразово виступав на так званому телебаченні «Оплот TV». В програмах він озвучував відверто брехливу інформацію про перебіг подій на Сході України. А не пропущений в Україну громадянин Чехії виявився журналістом політичного видання, який також спотворював інформацію та неправдиво висвітлював події, що відбуються в Україні. Звісно, що сподіватися на неупередженість даних «журналістів» під час висвітлення подій 2 травня в Одесі було не варто», - зазначається у повідомленні.

Ще одного громадянина Росії співробітники ДПСУ не пропустили вже за результатами бесіди, адже він не зміг підтвердити мету своєї поїздки. Росіянин прибув з двома дітьми начебто як представник фірми з продажу дизайнерського одягу, а насправді виявився політичним оглядачем російського видавництва.

Усіх трьох іноземців повернуто зворотними рейсами.

Нагадаємо, напередодні, другого травня, в Одесі відзначали четверту річницю трагічних подій другого травня. У зв’язку з цим у місті було задіяно посилені заходи безпеки.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали - близько трьохсот. Почалися сутички у центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле до наметового містечка сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, де також загинули люди.