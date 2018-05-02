В Одесі побили прихильника "антимайдану"

Активісти заявили, що чоловік допустив антиукраїнські висловлювання.

В Одесі поліція розслідує факт побиття прихильника антимайдану, який прямував з квітами на Куликове поле, де проходив захід з нагоди річниці масових заворушень 2 травня 2014 року.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні вдень біля залізничного вокзалу.

«Під час словесної перепалки між двома молодими людьми і чоловіком з квітами останній дістав кілька ударів в обличчя. Подальший розвиток конфлікту було припинено правоохоронцями. Зараз всі його учасники опитані», - повідомили у відділі.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньої правової кваліфікації ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Як уточнив УНІАН представник главку, потерпілий стверджує, що на нього напади проукраїнські активісти, відібрали квіти і побили, а активісти - що опонент допустив антиукраїнські висловлювання.

Як повідомлялося, сьогодні в Одесі посилені заходи безпеки у зв'язку з масовими акціями.

2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 людей, постраждали – близько трьохсот.