СБУ заблокувала у соцмережах спільноти, в яких пропонували гроші за провокації на 9 травня (відео)

«Міністерство інформації ДНР» розсилає «методички» власникам антиукраїнських спільнот для проведення масової агітації в інтересах Кремля.

Співробітники Служби безпеки України напередодні травневих свят заблокували у соціальних мережах вісім антиукраїнських спільнот, які розповсюджували заклики до участі у провокаційних фейкових акціях в інтересах країни-агресора.

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Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, оперативники спецслужби виявили двох жителів Київської та Сумської областей, які адміністрували антиукраїнські спільноти у соціальній мережі «ВКонтакте». «Зловмисники отримали вказівку від російських спецслужб організувати підбір бажаючих за гроші взяти участь у так званому «Марші Безсмертного полку» у різних містах країни», - йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією СБУ, напередодні 9-го травня значно активізувалася пропагандистська діяльність представників так званого «Міністерства інформації ДНР». Його працівники розсилають «методички» власникам антиукраїнських спільнот у соцмережах для проведення масової агітації в інтересах Кремля та терористичних організацій «Д/ЛНР».

«У рамках реалізації комплексу заходів із протидії російській інформаційній агресії напередодні травневих свят співробітники СБУ заблокували у соцмережах вісім антиукраїнських спільнот, які розповсюджували заклики до участі у провокаційних фейкових акціях в інтересах країни-агресора», - поінформували у СБУ.