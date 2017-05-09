У Києві між учасниками акції "Безсмертний полк" та активістами сталася штовханина й словесна перепалка (фото)

Біля Меморіалу вічної слави у центрі Києва сталася штовханина і словесна сварка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції "Безсмертний полк".

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Активісти з червоно-чорним прапором скандували "Бандера, Шухевич – герої України", стоячи біля меморіалу, передає Радіо Свобода. Учасники акції "Безсмертний полк" вимагали розгорнути поруч і заборонений законодавством червоний прапор.

Після того, як один із учасників акції "Безсмертний полк" спробував зірвати червоно-чорний прапор, виникла штовханина. Поліція втрутилася і роз’єднала учасників акцій.

Як повідомляв УНІАН, поліція затримала двох осіб у центрі Києва, які намагались розгорнути банер з георгіївськими стрічками.