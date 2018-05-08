"Фашистські злочинці": скандал довкола каналу "Інтер" через відео з концерту до 9 травня набирає обертів

21:02, 08 травня 2018
Суспільство
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У соцмережах 7 травня з’явилося відео уривку з концерту до Дня перемоги 9 травня, який покаже телеканал "Інтер".

Уривок викликав критику користувачів мережі через слова ведучих у стилі російської пропаганди.

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"Вісім мільйонів українців загинули від рук фашистських загарбників. Це наша історія. Це наша генетична пам’ять", – каже у відео ведуча Анастасія Даугуле.

"Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників", – відповідає інший ведучий, Андрій Доманський.

Соцмережі вже відреагували на скандальне відео телеканалу "Інтер" до 9 травня:

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Новина в сюжеті: Скандал довкола "Інтера"
Теги: #скандал#телеканал#9 травня#День перемоги#Інтер