"Фашистські злочинці": скандал довкола каналу "Інтер" через відео з концерту до 9 травня набирає обертів
— Thirteen 🔞 (@Thi1teenth) May 7, 2018
У нас точно в стране идет война? Посмотрите что на Интере будет 9мая. pic.twitter.com/bMGXLvozq5
У соцмережах 7 травня з’явилося відео уривку з концерту до Дня перемоги 9 травня, який покаже телеканал "Інтер".
Уривок викликав критику користувачів мережі через слова ведучих у стилі російської пропаганди.
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"Вісім мільйонів українців загинули від рук фашистських загарбників. Це наша історія. Це наша генетична пам’ять", – каже у відео ведуча Анастасія Даугуле.
"Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників", – відповідає інший ведучий, Андрій Доманський.
Соцмережі вже відреагували на скандальне відео телеканалу "Інтер" до 9 травня:
#Інтер про борців за незалежність: "Улицы называют именами фашистских преступников''. Як вам? Вирвати руки "українцю", що писав цей текст 😡 pic.twitter.com/dr3qcnshdr— Денис Котенко (@d_kotenko) May 7, 2018
І це Український телеканал?— Ukraine News UP 🇺🇦 (@by_Ukraine) May 8, 2018
— Горіти тобі #ІНТЕР 🔥🔥🔥
Тільки послухайте що ці виродки несуть!!
[Максимальний 🔁 Репост] pic.twitter.com/l9fpyefYaj
#Интер уже горит или ещё нет?— Правдивый Модер (@ZorGeRixard) May 8, 2018
У нас точно в стране идет война?— Thirteen 🔞 (@Thi1teenth) May 7, 2018
Посмотрите что на Интере будет 9мая. pic.twitter.com/bMGXLvozq5