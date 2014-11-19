Аваков попросить Порошенка демобілізувати солдатів-строковиків внутрішніх військ

01:50, 19 листопада 2014
Суспільство
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернеться до президента України Петра Порошенка з проханням підписати наказ про демобілізацію солдатів строкової служби, призваних у Внутрішні війська півтора року тому.

УНИАН

Про це чиновник написав на своїй сторінці в Facebook.

Таке рішення він прийняв за підсумками розгляду у справі з жорстоким розгоном мітингувальників під Адміністрацією Президента 14 листопада.

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"У спецназі повинні служити тільки контрактники - строковиків там бути не повинно", - зазначив глава МВС.

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