Аваков попросить Порошенка демобілізувати солдатів-строковиків внутрішніх військ
01:50, 19 листопада 2014Суспільство
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернеться до президента України Петра Порошенка з проханням підписати наказ про демобілізацію солдатів строкової служби, призваних у Внутрішні війська півтора року тому.
Аваков попросить Порошенко демобілізувати солдатів-строковиків внутрішніх військ / УНІАН
Про це чиновник написав на своїй сторінці в Facebook.
Таке рішення він прийняв за підсумками розгляду у справі з жорстоким розгоном мітингувальників під Адміністрацією Президента 14 листопада.
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"У спецназі повинні служити тільки контрактники - строковиків там бути не повинно", - зазначив глава МВС.
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