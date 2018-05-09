У Житомирі в урочистостях до Дня Перемоги взяли участь близько тисячі людей (фоторепортаж)

Для учасників святкування діяла польова кухня. Охорону громадського порядку забезпечували працівники поліції.

Для учасників святкування діяла польова кухня. Охорону громадського порядку забезпечували працівники поліції.

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Житомир. 9 травня. УНІАН. У Житомирі в урочистій ході з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та в покладанні квітів до Монументу Слави взяли участь близько тисячі людей.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія розпочалася о 10.00 на майдані Перемоги.

Ходою учасники заходу пройшли до Монументу Слави. В руках вони тримали національні прапори. Біля монументу представники Ради церков Житомирщини провели спільний молебень за загиблих у Другій світовій війні українців та за мир у державі, після чого відбулося покладання квітів. Участь у ньому взяли керівник апарату Житомирської ОДА Олексій Шатило, представники міської влади, народні депутати, ветерани Другої світової війни, військові, молодь та представники різних церков.

Для учасників святкування діяла польова кухня. Охорону громадського порядку забезпечували працівники поліції.