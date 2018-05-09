Гвинтівка, з якою затримали чоловіка в Києві, виявилася бутафорською
16:24, 09 травня 2018Суспільство
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Виявилося, що чоловік йшов з нею на якесь театралізоване дійство, не в цьому районі.
У поліції експерти оглянули гвинтівку \ фото УНІАН
Гвинтівка, з якою в Києві затримали чоловіка, виявилася непристосованою для стрілянини.
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Про це заявив голова столичної поліції Андрій Крищенко. «Уранці чоловік ішов із гвинтівкою Мосіна. Попередньо гвинтівку оглянули експерти, вона не пристосована під постріли, не є вогнепальною зброєю... Людина йшла на якесь театралізоване дійство, не в цьому районі. Але поліція вирішила його затримати і вилучити гвинтівку для перевірки», – сказав Крищенко.
Як повідомляв УНІАН, 9 травня поліція затримала біля парку Слави чоловіка з рушницею, який намагався пройти на територію проведення масових заходів із нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
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