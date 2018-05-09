Марші, бійки та затримання: як в Україні відзначають 9 травня (фото, відео)

Загалом в Україні відбулося 1250 масових заходів до Дня перемоги.

Сьогодні по всій Україні проходять масові заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, під час яких не обійшлося без бійок, затримань та провокацій. Були і більш традиційні способи відзначити свято: марші, покладання квітів та виставки військової техніки.

Масові заходи до Дня перемоги у Києві

З самого ранку Президент України Петро Порошенко, премьер-міністр Володимир Гройсман, міністр оборони Степан Полторак разом з ветеранами поклали квіти біля могили Невідомого солдата у Києві.

Пізніше на площі біля музею історії України у Другій світовій війні відбулося урочисте складання військової присяги молодим поповненням 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ.

У цей час біля метро "Арсенальна" почали збиратися учасники акції "Бессмертний полк". Учасники ходи мали при собі плакати з портретами загиблих у роки Другої світової війни. Вони пройшли "коридором" від "Арсенальної" до площі Слави, до якого правоохоронці пропускають через рамки металошукачів.

Паралельно через скандал з телеканалом "Інтер" під будівлею каналу на вулиці Дмитрівській у Києві проходить акція «Національного корпусу», до якої долучилися близько 70 осіб.

Активісти на фасаді будівлі розклеїли листівки з проукраїнськими гаслами. Зокрема, на листівках написано "Зробимо "Інтер" патріотичним", "Зробимо "Інтер" українським" та "Інтер" буде наш".

Бійки, заворушення та затримання

Загалом під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, які проходять в Україні, затримано 14 людей.

Зокрема, біля метро "Арсенальна" у Киеві затримано учасника націоналістичного руху, голову броварського осередку "Моноліт". Поблизу парку Вічної Слави поліція затримала чоловіка, який намагався пронести рушницю на массові заходи. Також у Києві поліція затримала матір загиблої екс-депутатки від "Партії регіонів" Ірини Бережної за заборонену в Україні символіку.

Ще двох осіб з георгіївськими стрічками затримали в Одессі. У Львові під час відзначення Дня перемоги затримали чоловіка, одягненого у футболку з написом «СССР».

У деяких містах не обійшлося без бійок. Так, сутичка сталася під час акції "Бессмертний полк" у Києві. В результаті бійки постраждав чоловік, йому розбили носа.

День перемоги на нацизмом у Другій світовій війні відзначили з бійкою і у Мелітополі. Там сутичка сталася через те, що поліція просила учасників акції зняти георгіївські стрічки.

У Житомирі під час заходів до Дня перемоги виникла сутичка через прапор з написом «На Москву!». Громадські активісти принесли на урочистості блакитний прапор з написом, який намагалися встановити на танк – пам'ятник на честь 20-річчя перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Однак зробити це їм завадили правоохоронці. Після цього активісти з прапором приєдналися до урочистої ходи до Монументу Слави.

В Одесі під час акції «Безсмертний полк» її учасники вигукували проросійські гасла, зокрема, що вихваляють російського президента Володимира Путіна. Серед присутніх - група учасників антимайданівських акцій на Куликовому полі, де в Будинку профспілок 2 травня 2014 року загинуло понад 40 осіб під час масових заворушень. Одна жінка з цієї групи одяглася в костюм кольорів російського триколора: головний убір - білий, туніка - синя, нижня частина наряду - червона. Група з Куликового поля також одягла футболки з портретами загиблих у Будинку профспілок у 2014 році. Деякі несли портрети цих людей, також помічено портрет відомого проросійського телеведучого Григорія Кваснюка, який помер у 2017 році.

Святкування Дня перемоги в регіонах

Загалом в Україні відбулося 1250 масових заходів до Дня перемоги, у яких прийняли участь 365 тисяч осіб.

Після урочистого покладання квітів у Харкові на головній алеї Меморіалу зібралися близько 300 людей із портретами учасників Другої світової війни. Учасники цього покладання почали скандувати: “Фашизм не пройдет”, “С Днем Победы”. Деякі учасники цієї акції заявляли: “Харьков - русский город”. Утім покладання відбулося без провокацій і сутичок.

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У Кропивницькому навпаки, під час ходи люди викрикували патріотичні гасла: «Героям слава – Слава Україні!», «Україна – понад усе!», «Слава нації – смерть ворогам!».

На День перемоги у Житомирі учасники заходів урочистою ходою пройшли від майдану Перемоги до Монументу Слави. В руках вони тримали національні прапори. Біля монументу представники Ради церков Житомирщини провели спільний молебень за загиблих у Другій світовій війні українців та за мир у державі, після чого відбулося покладання квітів. Участь у ньому взяли представники міської влади, народні депутати, ветерани Другої світової війни, військові, молодь та представники різних церков. Для учасників святкування діяла польова кухня.

У Рівному в урочистостях з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні взяли участь більше тисячі людей. Учасники урочистостей під залпи військового салюту поклали квіти та вінки до пам’ятника на Алеї Слави та могил загиблих у Другій світовій війні.