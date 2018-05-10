На кінофестивалі в Каннах відбулася прем'єра фільму "Донбас" українського режисера

Фільм претендує на призи конкурсу "Особливий погляд", де також беруть участь 19 картин.

В рамках 71-го Каннського кінофестивалю відбулася світова прем'єра нового фільму Сергія Лозниці "Донбас", знятого за підтримки Держкіно.

Картина бере участь у конкурсній програмі "Особливий погляд" і відкривала цю секцію, передає lb.ua.

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На прем'єру приїхав режисер, продюсери та учасники знімальної групи. Під час представлення фільму Лозниця розповів, що на створення фільму його спонукав перегляд аматорського ролика на ютубі. "Ласкаво просимо на Донбас", - завершив він презентацію.

"Фільм показує жахливий зворотній бік війни", "розумна політична сатира", – пишуть у відгуках ті, хто встиг подивитися.

"Донбас" знімався в ко-продукції чотирьох країн - України, Нідерландів, Франції та Румунії. У ролях знімалися як українські, так і російські актори, зокрема, Тетяна Яценко, Георгій Делієв, Ніна Антонова, Наталія Бузько та інші.

Прокат фільму в Україні обіцяють в 2018 році.

Фільм претендує на призи конкурсу "Особливий погляд", де також беруть участь 19 картин.