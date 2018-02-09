У Кривому Розі розвісять прапори "Новоросії" - городян просять не панікувати

За порядком під час зйомок фільму стежать правоохоронці.

У Кривому Розі у декількох районах міста будуть розвішані прапори так званої "Новоросії", а вулицями будуть ходити люди у формі терористів. Городян просять не панікувати.

Усе це необхідно для зйомок фільму "Донбас" відомого українського режисера Сергія Лозниці, передає 0564.

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Сьогодні, 8 лютого, розпочалися зйомки в Тернівському районі й будуть проходити протягом 4-х днів.

Людей, які побачать терористів у формі бандформувань т. зв."ЛДНР", "Сомалі", "Спарта", просять не панікувати, це необхідно для зняття окремих сцен фільму.

У Кривому Розі про це попереджені міська та районна влада, а також активісти всіх патріотичних організацій. За порядком під час зйомок стежать правоохоронці.