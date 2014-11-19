В Україні нарахували майже півмільйона тимчасово переміщених громадян

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін на засіданні уряду.

"В цілому по Україні у нас сьогодні 466 тисяч переміщених осіб", - сказав він.

За його словами, на облік поставлені вже 212 тисяч осіб.

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"Що стосується Києва, то ця цифра - близько 20 тисяч, але найбільша чисельність (переміщених осіб) - у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській областях", - додав Мущинін.

Раніше повідомлялось, що у деякі міста Донбасу починають повертатися їх жителі. Зокрема до Краматорська повернулась майже половина жителів (40%), які були змушені покинути місто через бойові дії.