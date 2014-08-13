До Краматорська повернулися 40% жителів, які покинули місто через окупацію бойовиками

До Краматорська повернулися майже половина жителів (40%), які були змушені покинути місто через бойові дії.

Про це сказано у свіжому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, розміщеному на сайті організації.

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Згідно зі звітом, місцева влада повідомила моніторинговій місії, що з 80 тисяч жителів, які покинули місто, 40% повернулися після того, як українська армія взяла Краматорськ під свій контроль 4 липня.

Також в ОБСЄ відзначають, що до міста тепер регулярно прибувають біженці з Горлівки та Донецька.

Так, переселенець з Горлівки, який зараз живе в Краматорську, повідомив представникам ОБСЄ, що до 60% жителів 250-тисячного міста втікли від бойових дій.