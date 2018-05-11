У Житомирі на фасаді школи відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО полковнику СБУ Возному (фото)

Дошку з сірого граніту із зображенням Возного встановлено на фасаді школи, де він навчався.

Сьогодні у Житомирі на фасаді школи №16 урочисто відкрили меморіальну дошку полковнику Служби безпеки України Юрію Возному, який загинув в зоні АТО у червні минулого року внаслідок підриву автомобіля.

Як передає кореспондент УНІАН, дошку з сірого граніту із зображенням Возного встановлено на фасаді школи, де він навчався.

У заході взяли участь учні школи, представники громадських організацій, військові та журналісти. Також на церемонії відкриття були присутні батьки та дружина загиблого, його друзі та колеги, представники міської влади.

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Як повідомляв УНІАН, 41-річний Возний загинув 27 червня 2017 року в Костянтинівському районі на Донеччині під час виконання службових обов’язків. Автомобіль, у якому він їхав, підірвали.

У загиблого залишилися батьки, дружина, троє дітей.