Вакарчук назвав найкращий виступ на Євробаченні-2018 (відео)
Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук уважає найкращим виступом на фінальному концерті "Євробачення 2018" пісню минулорічного переможця конкурсу, португальця Сальвадора Собрала.
Про це співак написав у Twitter.
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"Найкращий виступ "Євробачення" – це... переможець минулорічного "Євробачення" Сальвадор Собрал. Без всяких балетів, танців і феєрверків та ще й із Каетану Велозу (бразильський співак, володар премії "Греммі", – ред.). Аж подих захоплює... Дай Бог їм здоров'я!" – написав Вакарчук.
Найкращий виступ Євробачення це ...переможець минулорічного Євробачення Salvador Sobral...без всяких балетів, танців і фейерверків та ще й з Caetano Veloso. Аж подих захоплює...Дай Бог їм здоров’я!— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 12, 2018