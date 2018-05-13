Вакарчук назвав найкращий виступ на Євробаченні-2018 (відео)

15:53, 13 травня 2018
Суспільство
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Сальвадор Собрал із Каетану Велозу / фото REUTERS

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук уважає найкращим виступом на фінальному концерті "Євробачення 2018" пісню минулорічного переможця конкурсу, португальця Сальвадора Собрала.

Про це співак написав у Twitter.

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"Найкращий виступ "Євробачення" – це... переможець минулорічного "Євробачення" Сальвадор Собрал. Без всяких балетів, танців і феєрверків та ще й із Каетану Велозу (бразильський співак, володар премії "Греммі", – ред.). Аж подих захоплює... Дай Бог їм здоров'я!" – написав Вакарчук.

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #Сальвадор Собрал#Святослав Вакарчук#Євробачення 2018