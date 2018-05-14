Нападнику на жінку-патрульну у Львові загрожує до 15 років ув’язнення
Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за посягання на життя працівника правоохоронного органу.
Водію іномарки, який 13 травня у Львові під час оформлення ДТП завдав ножове поранення жінці – інспектору патрульної поліції, загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області.
У поліції повідомили, що 28-річну жінку-патрульну було прооперовано в терміновому порядку.
«Нападник на інспектора патрульної поліції також перебуває в лікарні. Загрози його життю немає», - зазначається у повідомленні.
Читайте такожУ Львові під час оформлення ДТП водій вдарив ножем жінку-поліцейського
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років, або довічне позбавлення волі.
У прес-службі патрульної поліції Львівщини, стан потерпілої співробітниці не коментують.
Як повідомляв УНІАН, у Львові 13 травня під час оформлення ДТП водій іномарки намагався втекти з місця події, при цьому вдаривши ножем в живіт жінку-поліцейського.
Інший патрульний здійснив попереджувальний постріл вгору із пістолета. Наступним пострілом правоохоронець влучив в ногу нападнику, після чого останній був затриманий.
Злочин було вчинено на вулиці Стрийській.