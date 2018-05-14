Нападнику на жінку-патрульну у Львові загрожує до 15 років ув’язнення

Чоловік, який під час оформлення ДТП завдав ножове поранення жінці–інспектору патрульної поліції, також перебуває у лікарні.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Водію іномарки, який 13 травня у Львові під час оформлення ДТП завдав ножове поранення жінці – інспектору патрульної поліції, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області.

У поліції повідомили, що 28-річну жінку-патрульну було прооперовано в терміновому порядку.

«Нападник на інспектора патрульної поліції також перебуває в лікарні. Загрози його життю немає», - зазначається у повідомленні.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років, або довічне позбавлення волі.

У прес-службі патрульної поліції Львівщини, стан потерпілої співробітниці не коментують.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 13 травня під час оформлення ДТП водій іномарки намагався втекти з місця події, при цьому вдаривши ножем в живіт жінку-поліцейського.

Інший патрульний здійснив попереджувальний постріл вгору із пістолета. Наступним пострілом правоохоронець влучив в ногу нападнику, після чого останній був затриманий.

Злочин було вчинено на вулиці Стрийській.