На Луганщині зберігається найбільш напружена обстановка - РНБО

14:02, 20 листопада 2014
Суспільство
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Бойовики 4 рази обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу смт Станиця Луганська.

REUTERS

Найбільш напружена ситуація в зоні АТО спостерігається в Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Найбільш напружена ситуація на Луганщині», - сказав він, додавши, що «бойовики 4 рази обстріляли наші опорні пункти поблизу смт. Станиця Луганська».

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