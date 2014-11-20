На Луганщині зберігається найбільш напружена обстановка - РНБО

Найбільш напружена ситуація в зоні АТО спостерігається в Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Найбільш напружена ситуація на Луганщині», - сказав він, додавши, що «бойовики 4 рази обстріляли наші опорні пункти поблизу смт. Станиця Луганська».