Представник України на Євробаченні-2018 Melovin дав прес-конференцію в УНІАН (відео)

Початок заходу запланований на 16:00 15 травня.

Сьогодні, 15 травня 2018 року, в УНІАН відбудеться прес-конференція учасника від України на Євробаченні 2018, співака Melovin.

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Початок заходу заплановано на 16:00 15 травня.

Зокрема, на прес-конференції Melovin розповість, що він думає про свій результат на Євробаченні, чим йому запам'яталося участь у конкурсі та які місця він встиг побачити в Португалії?

Онлайн-трансляцію прес-конференції можна подивитися на сайті УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі Євробачення-2018 в ніч на 13 травня в Лісабоні (Португалія) представник від України – співак Melovin – отримав 130 балів, посівши у таблиці 17 місце з 26 можливих.