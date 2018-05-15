Поліція встановила особи п’ятьох підозрюваних у нападі на ювелірний магазин у Херсоні (відео)
Поліція встановила особи п’ятьох громадян, які обґрунтовано підозрюються у розбійному нападі на ювелірний магазин у Херсоні.
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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook. Поліцейські підготували орієнтування з прикметами ймовірних нападників:
Нікітін Андрій Вікторович, 1983 р.н., житель м. Первомайськ Миколаївської області;
Хрустальов Тимофій Анатолійович, 1967 р.н., житель м. Херсон;
Ахмадуллін Олексій Рашидович, 1980 р.н., житель м. Херсон;
Федорак Валентин Мирославович, 1974 р.н., житель м. Первомайськ Миколаївської області;
Дяченко Олексій Борисович, 1968 р.н., житель м. Херсон.
«Усі чоловіки – спортивної тілобудови, коротко стрижені. Зріст підозрюваних від 170 до 190 сантиметрів. Були одягнуті у зелений камуфльований одяг військового зразка та озброєні автоматичною вогнепальною зброєю», - йдеться у повідомленні.
Водночас поліція звертається до громадян з проханням повідомляти відому їм інформацію, зокрема – про появу або пересування підозрілих осіб чи транспортних засобів.
Як повідомляв УНІАН, 14 травня чоловіки в масках пограбували ювелірний магазин в одному з торговельно-розважальних центрів Херсона.
Погрожуючи предметами, схожими на зброю, зловмисники заволоділи ювелірними виробами. Ніхто із громадян не постраждав.
Поліцією за фактом розбійного нападу на магазин відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Тривають заходи зі встановлення місцезнаходження і затримання зловмисників. У п’яти областях України введено в дію оперативний план «Сирена».