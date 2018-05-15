У МВС анонсували оприлюднення даних про російські системи диверсій в соцмережах

Речник МВС закликав журналістів і блогерів адекватно сприймати потужні інформаційні спроможності країни-агресора і не допомагати воювати проти власної держави.

Співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України невдовзі оприлюднять результати роботи з викриття системи масштабних інформаційних диверсій у соцмережах, які керуються з Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

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"Нині кіберполіція розслідує і невдовзі оприлюдніть результати роботи з викриття системи масштабних інформаційних диверсій у соцмережах, керованих з країни-агресора РФ. Мета - широке розповсюдження у соцмережах саме такого бруду, виробництво якого поставив на потік Вишинський (затриманий сьогодні керівник РИА «Новости Україна» Кирило Вишинський - УНІАН)", - написав він.

Також Шевченко закликав журналістів і всіх патріотичних блогерів "адекватно сприймати потужні інформаційні спроможності агресора і не допомагати йому воювати проти власної ж держави".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, в СБУ повідомили, що спільно з прокуратурою АРК розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації.

Речник СБУ Олена Гітлянська у коментарі УНІАН заявила, що правоохоронці проводять слідчі дії в офісі РІА "Новости Україна" у Києві. За її словами, також затримано журналіста РІА "Новости Україна" Кирила Вишинського.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму виготовляв антиукраїнські матеріали та отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму».

Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за підтримки ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, та щомісяця отримував за це з РФ 53 тис. євро. Кононенко уточнив, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності – це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало більш як 100 тис. євро щомісяця.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення Вишинському про підозру в державній зраді.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживе "заходів взаємності" у відповідь на дії СБУ проти РІА "Новости Україна".