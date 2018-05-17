У Криму окупанти арештували капітана затриманого українського судна

Йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Суд в анексованому Росією Криму арештував капітана затриманого біля берегів півострова українського судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на управління ФСБ Росії в анексованому Криму, передає радіо Свобода. «Йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. У разі доведення провини Новицькому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років. На даний час затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового утримання», – йдеться в заяві ФСБ, яку цитують російські ЗМІ.

Проти капітана судна порушили справу за звинуваченням у «незаконному видобутку морських біоресурсів у виключній економічній зоні Росії за ч. 3 ст. 256 Кримінального кодексу Росії».

Як повідомляв УНІАН, російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму 4 травня.

Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебувало п’ятеро членів екіпажу.

Раніше українські прикордонники повідомили, що «росіяни почали жорстку політику затримання і огляду суден», які прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня російські спецслужби зупиняють судна щодня для огляду й ідентифікації екіпажу.