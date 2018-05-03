Росія почала масово зупиняти іноземні судна, які прямують до України

Деякі кораблі російські прикордонники зупиняють по кілька разів.

Російські прикордонники щодня зупиняють для перевірки та ідентифікації екіпажу по кілька іноземних суден, які прямують в Україну.

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Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби. Перевірки почали проводити з 30 квітня. Спочатку співробітники ФСБ РФ зупинили і оглянули корабель маршруту Греція (Чіос) - Україна (Маріуполь) і провели ідентифікацію екіпажу, що складався з громадян Туреччини, Нігерії, Грузії та Єгипту. У той же день російські прикордонники провели перевірку з ідентифікацією судна Ізраїль (Ашдод) - Україна (Маріуполь), команда якого складалася з українців.

На наступний день зупинили корабель з Італії, екіпаж якого складався з громадян Болгарії.

"Деякі кораблі перевіряють по кілька разів. Так, під час оформлення теплохода під прапором Мальти (серед екіпажу: 16 громадян України та двоє громадян Туреччини), що прямував за маршрутом Італія (Монфальконе) - Україна (Маріуполь), судно під час проходження Керченської протоки було зупинено таким же чином, а вже під час руху судна рекомендованим курсом в Азовському морі по траверзу Бердянської Коси його знову зупинили окупанти для повторного огляду та ідентифікації членів команди", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Зупиняли російські службовці і корабель під панамським прапором, який прямував в Маріуполь з італійської Маргери.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня в українських водах Азовського моря прикордонники затримали судно з окупованого Криму, яке займалося рибальством під прапором Російської Федерації. Риболовецьке судно "Норд" знаходилося в 15 милях від Обитічної коси. Екіпаж з 10 чоловік займався ловом риби і встиг наловити більше 5 т морепродуктів. Після затримання з'ясувалося, що судно прописане на окупованій території, тобто в Криму, а у рибалок були паспорти Російської Федерації, видані в Керчі.

Український суд 30 березня арештував судно "Норд". На членів команди були складені адміністративні протоколи, а капітану Володимиру Горбенку інкримінують "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави", йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з правом внесення застави.

У свою чергу ФСБ РФ відкрила кримінальну справу за затримання Україною кримського судна в Азовському морі за статтею російського Кримінального кодексу "викрадення судна повітряного або водного транспорту або залізничного рухомого складу".

10 квітня суд у Херсоні відпустив під заставу капітана судна "Норд" з окупованого Криму Володимира Горбенка. У той же день прокуратура АР Крим (підпорядкована Генпрокуратурі України) повідомила про ще одну підозру за ст. 249 Кримінального кодексу України ("незаконне зайняття рибним, тваринним або іншим водним добувним промислом").

11 квітня у справі про незаконний вилов риби суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Капітан повинен не залишати межі Херсона (в попередньому запобіжному заході була – Херсонська та Запорізька області, тобто йому звузили коло) і відвідувати всі судові засідання та слідчі заходи.

Двоє членів екіпажу "Норду", які виїхали з України з допомогою російських паспортів, вже знаходяться в окупованому Криму.