ДПСУ підтвердила затримання 5 українських рибалок біля берегів окупованого Криму

Помічник голови Держприкордонслужби заявив, що наразі зв'язку з рибалками немає, а ДПСУ продовжує вивчати обставини інциденту.

Російські прикордонники біля берегів анексованого Криму затримали п’ятьох українських рибалок.

Про це «112 Україна» повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його словами, це був невеличкий риболовецький баркас. На борту його перебувало п’ятеро моряків.

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«Ми зараз ще вивчаємо всі обставини цього інциденту. Судно було оформлено на вилов риби, згідно встановленого порядку. Воно мало всі дозволи, але на вилов риби у межах територіального моря, або 12-мильної морської зони. Судно не оформлювалось для виходу за лінію державного кордону України і сказати, яким чином і чому судно порушило державний кордон України і опинились в тій зоні, яка вважається нами тимчасово населеною РФ, наразі важко», - сказав Слободян.

На його думку, швидше за все капітан судна прийняв таке рішення і вирушив туди, де, як він вважав, буде кращий вилов, і знехтував ризиками бути затриманими прикордонними силами країни-окупанта.

Слободян зазначив, що наразі зв’язку з рибалками немає, а ДПСУ продовжує вивчати обставини інциденту.

Як повідомляли раніше деякі ЗМІ, російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" на захід від мису Тарханкут.