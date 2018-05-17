Посол Британії в Україні до свята вдяглася у вишиванку (відео)
19:19, 17 травня 2018Суспільство
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До привітань долучилися і американські дипломати, які теж вдягли вишиванки.
Посол Великої Британії в Україні вдяглася у вишиванку
У традиційний український одяг вбралася посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф.
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Дипломат разом з етнографом Оленою Дідик записала відео. Гоф була в ролі журналіста і з'ясовувала все про вишиті сорочки - одяг, який, на її думку, підкорює світ, йдеться в сюжеті ТСН. У гардеробі посла Великобританії в Україні - вишиванок дві. Одну послу подарували львів'яни, а іншу вона купила сама вже в Києві.
Дипломати США також вдягли вишиванки і привітали українців з Днем вишиванки, вигукнувши: "Вишиванка це круто!".
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