МОН покарало ректора Сумського університету за практику студентів в окупованому Криму

МОН також направило листа до Служби безпеки України із проханням з’ясувати обставини організації та здійснення поїздки студентів університету до окупованого Криму.

Міністерство освіти і науки України оголосило догану ректору Сумського педагогічного університету Юрію Лянному за відправку студентів на практику до окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

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«21 травня 2018 року в МОН підписано Наказ про оголошення догани ректору Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Юрію Лянному за невиконання умов трудового контракту. Таке рішення прийнято на підставі рекомендацій експертно-кадрової комісії 17 травня 2018 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МОН також направило листа до Служби безпеки України із проханням з’ясувати обставини організації та здійснення поїздки студентів університету до окупованого Криму, «під час якої життя студентів наражалося на небезпеку».

Також міністерство звернулося до Національної поліції (ГУНП в Сумській області) щодо перевірки факту спільної роботи близьких осіб в університеті.

«В разі підтвердження наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів правоохоронними органами та МОН будуть вжиті відповідні заходи», – зазначає відомство.

Відповідно до трудового законодавства, якщо ректор систематично не виконує обов'язки, покладені на нього трудовим договором, і до нього раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, то це може бути підставою для розірвання трудового контракту з ним на підставі п.3 ст.40 Кодексу законів про працю України, уточнили у МОН.