ЗМІ: студентів Сумського педуніверситету відправили практикуватися до окупованого Криму (відео)

План маршруту був затверджений керівництвом університету: з міста Судак - до перевалу Ангар.

Групу студентів 1-3 курсів Сумського державного педуніверситету ім. А. С. Макаренка відправили на практику в аннексированный Крим.

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Як повідомляє UA:Суми, студенти знаходилися в Криму з 27 квітня по 7 травня. План маршруту був затверджений керівництвом університету: з міста Судак - до перевалу Ангар.

"Відповідно до навчальної програми за спеціальністю "туризм", у них є дисципліна "підвищення професійної майстерності", згідно з цією програмою студенти повинні пройти 6 категорійних походів. Ці походи йдуть і по нашій місцевості, але є ряд походів таких категорій, які потребують гірської підготовки", - пояснив ректор педуніверситету Юрій Лянний.

За його словами, рішення про направлення студентів в Крим було погоджено з СБУ.

У той же час прес-секретар начальника Управління СБУ в Сумській області Олеся Рапута спростувала цю інформацію.

"Управлінням СБУ в Сумській області санкцій щодо виїзду студентів для проходження практики не надавалася, оскільки це не передбачено чинним законодавством України", - сказала вона.