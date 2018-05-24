Сьогодні абітурієнти здають ЗНО з української мови та літератури (відео)

Загальна кількість завдань роботи – 58. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 104.

Сьогодні, 24 травня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури.

Про це повідомили у прес-службі Українського центру оцінювання якості освіти.

Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – 11:00.

Читайте такожСьогодні в Україні стартує ЗНО: що потрібно знати абітурієнтам (відео)

На виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань роботи – 58. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 104.

Тест ЗНО з української мови складається з трьох частин:

•Частина 1 містить 33 завдання різних форм;

•Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм;

•Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня відбулося ЗНО з математики. 23 травня Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив відповіді до тесту ЗНО з математики.