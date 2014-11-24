На Одещину з Естонії прибула гуманітарна допомога для переселенців із зони АТО

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, допомога надана урядом Естонії і Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) для вимушених переселенців, які мешкають в 7-ми центрах регіону.

Першими гуманітарну допомогу одержали вимушені переселенці оздоровчих закладів смт Сергіївка Білгород-Дністровського району, де в переважній кількості проживають інваліди, санаторію «Люстдорф» в смт Чорноморка, де зараз на лікуванні перебуває 30 дітей із зони АТО - переважна більшість приїхали з Луганської області. Найближчим часом гуманітарну допомогу також одержать інваліди, які проживають в санаторії «Куяльник», мами з дітьми в центрі «Наті», а також вимушені переселенці оздоровчої установи «Добрий Саморянин».

Читайте такожНа Житомирщині школярі зібрали 71 тонну продуктів для мешканців ЛуганщиниЯк зазначила представник УВКБ ООН в Одеській області Ольга Цивінська, урядом Естонії надано 20 тонн сухого молока, 4,7 тонни м'ясних консервів і 4,5 тонни консервованих супів. Крім того, теплі ковдри, постільну білизну і засоби особистої гігієни. Всього надано 1,3 тис. індивідуальних пакетів для вимушених переселенців.